Vereador sofre com ameaças e xingamentos

O vereador Rodrigo Albino (PL) reclama das agressões verbais que sofreu na sessão desta terça-feira (8). Ao tentar usar a tribuna, o público começou a gritar e o parlamentar não conseguiu nem mesmo começar a falar. Ele foi até o vidro que separa os vereadores do público e falou: “Não faltei com respeito”.

A sessão ficou interrompida e muitos vereadores tentaram acalmar a situação.

Posteriormente, Albino conseguiu falar e chegou até mesmo a ser aplaudido quando propôs ônibus gratuito. Mas as boas relações com a plateia duraram pouco, os atritos voltaram em diversos momentos. Ele fez questão de ressaltar para a reportagem do Jornal de Jundiaí a sua insatisfação com a forma com que foi tratado. “Antes mesmo de eu subir na tribuna já começaram a gritar, xingar. Isso é uma falta de respeito”, disse.

O colega de partido, Leandro Basson, também teve diversas discussões com o público e pontuou que vai tomar as medidas jurídicas cabíveis. “Não foi só com o Rodrigo, mas faltou respeito com a Câmara. Estão fazendo graves ameaças contra nossa vida e nossas famílias. Não vou tolerar isso nem contra mim nem contra outros vereadores”, afirmou. Basson também se posicionou sobre a liberdade do público se expressar. “O povo pode se manifestar, mas com respeito. Independente de partido, de pauta. Tem que ter um diálogo saudável e respeitoso”.