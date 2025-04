Circuito Arte Cultura celebra Elis Regina em dois eventos

O Circuito Arte Cultura, em mais uma semana de programação, celebra a carreira de Elis Regina em dois eventos que acontecem nesta semana no Paineiras Shopping.

Na sexta-feira (11), acontece a exibição do filme “Elis”, em dois horários: às 18h e às 20h. O longa, dirigido por Hugo Prata, retrata a vida e a carreira de Elis Regina. Com Andréia Horta no papel da cantora

No sábado (12), às 19h, é a vez do Talk Show "Elis - Todos os Segredos", com João Marcello Bôscoli e Júlio Maria. O talk show mergulha na vida e na obra de uma das maiores vozes da música brasileira. Os convidados compartilham memórias afetivas, análises críticas e reflexões sobre o legado da cantora, que continua a inspirar gerações.