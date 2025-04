Médica da rede pública de Jundiaí fará palestra em congresso

Ações desenvolvidas na Saúde de Jundiaí serão compartilhadas no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP). O evento, que tem como tema “A nova gestão municipal na era digital”, será realizado entre quarta (9) e sexta-feira (11), em Santos.

A diretora de Atenção Básica da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), Tatiana de Luca Barbosa, é uma das convidadas para palestrar no curso “A Regulação do Acesso no Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) e na Rede Alyne”. A médica reguladora vai falar sobre o trabalho “O Sucesso da transdisciplinaridade e na redução da fila de espera para especialidades”, desenvolvido pela equipe da Clínica da Família Hortolândia, e que conquistou o terceiro lugar no Prêmio Atenção Primária Forte: Caminho para a Saúde Universal, concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Outra convidada é a gerente da Unidade Básica de Saúde (UBS) Agapeama, Cássia Brito de Souza, que será um dos debatedores da Roda Temática “Apoio Matricial: uma estratégia para a produção do Cuidado em Rede”. Jundiaí também marca presença na 21ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios, com 45 trabalhos.