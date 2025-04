PELA ORDEM

PT de Jundiaí esteve na visita de Lula

O presidente do PT de Jundiaí, Ederson Felipe, o Felipão, esteve presente na visita do presidente Lula a Cajamar. Ele disse ao Jornal de Jundiaí que estava também acompanhando a deputada federal Juliana Cardoso e destacou a importância do setor logístico para a região. “Este é um dos maiores Centros de Logística que temos. Estamos aqui para tratar sobre geração de emprego e qualificação profissional”, disse. Além da deputada Juliana, outros parlamentares do PT estiveram no evento, como Carlos Zaratini e Kiko Celeguim. Guilherme Boulos e Professora Luciane Cavalcanti, do PSOL, fizeram parte da comitiva também, além do deputado estadual Eduardo Suplicy (PT).



Lula pede para continuar sonhando

Os discursos durante a visita de Lula à Cajamar não ficaram só por parte do vice-presidente do Mercado Livre e de ministros do Brasil, mas também de uma trabalhadora da empresa, Regina Rufino. O presidente destacou a importância de ter esta profissional contando sobre sua trajetória e finalizou sua fala pedindo que as pessoas ‘não parem de sonhar’. “Coloquei como critério conversar com as pessoas. Andei pelo galpão e vi um bom ambiente de trabalho. Gente agradecendo pelo Fies, pelo Prouni, e até pelo SUS. Quem produz a riqueza do Brasil são vocês”, afirmou, apontando para os trabalhadores.

Vereadores de Louveira chamam prefeito para explicações

Vereadores de Louveira realizaram reunião de emergência na tarde desta sexta-feira, 4, com o prefeito Paulo Finamore e parte do secretariado municipal, convidados para explicar os últimos projetos de lei enviados pelo Executivo para a Câmara. Os vereadores estão sendo procurados por moradores, que estão apreensivos diante de notícias divulgadas nas redes sociais.

Os projetos ainda estão em tramitação na Casa e ainda não foram discutidos na Reunião de Comissões. Durante quase duas horas os 11 vereadores presentes questionaram a equipe do Executivo sobre projetos de criação do Programa de Locação Emergencial, sobre parcelamento de débitos da Prefeitura com o Fundo de Previdência, criação da Secretaria de Relações Institucionais, sobre reestruturação na Fundação da Habitação (Fumhab) e a concessão de auxílio-transporte.

Entre explicações e sugestões, os vereadores solicitaram que o Executivo disponibilize todos os dados e estudos que foram realizados referentes aos projetos apresentados. O Executivo se comprometeu a atender as solicitações. Os projetos continuam em trâmite na Câmara e serão analisados, ainda, na reunião de Comissões, antes de serem encaminhados à discussão em plenário.