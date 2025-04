Ladrão é detido por populares no Centro após furtar casa de idosa

Um homem foi detido por populares, por furto a residência, após invadir uma casa na rua da Padroeira, no Centro de Jundiaí.

A Guarda Municipal foi acionada para atendimento de ocorrência de furto, em que o ladrão já havia sido detido por populares.

No local, os agentes de fato se depararam com um homem rodeado por populares e detido. Com ele havia dois secadores de cabelo, um celular e uma bolsa, que haviam sido furtados de uma casa.