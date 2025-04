PELA ORDEM

Itatiba tem audiência sobre Plano Plurianual A Câmara Municipal de Itatiba realiza na próxima segunda-feira (7), às 19h, uma audiência pública para debater o Plano Plurianual do Município para o período de 2026 a 2029. O objetivo é ouvir demandas e sugestões dos vereadores e da população, que serão encaminhadas ao Poder Executivo para avaliação e eventual inclusão no projeto de lei. A audiência atende à Lei de Responsabilidade Fiscal e será conduzida pelo vereador Washington Bortolossi (PP), presidente da Comissão de Economia e Finanças da Casa. O encontro é aberto ao público em geral.

Vereador propõe Velório Virtual em Jundiaí O vereador Zé Dias (Republicanos) apresentou um novo Projeto de Lei na Câmara Municipal de Jundiaí (14.642/2025) para implementação do Velório Virtual, uma ferramenta que permitirá a transmissão ao vivo de cerimônias para familiares e amigos impossibilitados de comparecer presencialmente. O vereador já havia apresentado uma proposta semelhante em 2009, mas retirou o projeto da pauta. No entanto, a pandemia de COVID-19 reacendeu a discussão sobre a importância de alternativas tecnológicas para momentos de luto. Caso seja aprovado, o projeto prevê que os custos de implementação e manutenção do sistema sejam absorvidos pela administração dos cemitérios municipais, garantindo segurança e privacidade na transmissão das cerimônias. O projeto agora segue para análise nas comissões da Câmara antes de ser submetido à votação em plenário.

Plano de Políticas para Mulheres é entregue à Prefeitura A vereadora Mariana Janeiro (PT) esteve na quinta-feira (3) na Prefeitura de Jundiaí para entregar o Plano Municipal de Políticas para Mulheres. Agora o jurídico do Executivo vai avaliar o texto e verificar possíveis mudanças. “Esse documento é um grande passo para garantir mais segurança, oportunidades e dignidade para todas nós”, considerou Mariana nas redes sociais. Durante a entrega ao prefeito Gustavo Martinelli, a vereadora fez um apelo para que mantenha tudo o que foi escrito. “Foram meses de escuta ativa, participação popular e dedicação para que cada diretriz desse plano representasse as reais necessidades das mulheres da nossa cidade e região”, destacou.

Tarcísio e bolsonaristas ignoram tarifaço

Depois de comemorar nas redes sociais, em janeiro, a posse de Donald Trump nos Estados Unidos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e seu entorno ignoraram a imposição de tarifas comerciais americanas a produtos do Brasil, anunciada na quarta-feira (2). Em um evento realizado na manhã desta quinta (3), no Palácio dos Bandeirantes, para tratar de obras de infraestrutura rodoviária, secretários de Estado e deputados da base do governador nem sequer mencionaram o tema nas conversas que antecederam a agenda.

Ratinho JR. se encontra com Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), estiveram juntos nesta sexta-feira (4) em Curitiba pela primeira vez após a eleição municipal e na mesma semana em que o segundo dá sua largada à pré-campanha por uma vaga à Presidência da República em 2026.

O interesse de Ratinho Junior pelo Planalto já era tratado nos bastidores desde 2023, quando ele iniciava o segundo mandato no Palácio Iguaçu. Mas, até o final do ano passado, coube a aliados locais o movimento de alçá-lo publicamente.

"Quero pedir ao senhor para pensar no seu sucessor, que tem que ser o próximo presidente da República, para continuar seu trabalho de proteger os povos indígenas e o nosso território" do Cacique Raoni ao presidente Lula