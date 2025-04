Cine Ipiranga recebe mostra por um dia

O icônico Cine Ipiranga, abandonado há décadas na cidade de São Paulo, voltará a ativa por um dia para receber a 1ª Mostra Angústia de Cinema. Idealizada pelo ateliê de arte experimental Angústia e realizada pela produtora MyMama Entertainment, a mostra ocorre no dia 12 de abril e ocupará este antigo templo da cultura paulistana, transformando-o em palco para a exibição de seis curtas-metragens que abordam uma ampla diversidade de questões sociais, resultado de mais de uma década de investigação e criação dos integrantes do ateliê.



Inaugurado em 1943, o Cine Ipiranga já foi sinônimo de glamour e efervescência cultural. No entanto, em 2005, fechou as suas portas com apenas seis espectadores na plateia. Tombado como patrimônio histórico, o local resiste, quase em escombros, à espera de um renascimento.



Os filmes, que tem na angústia sua força motriz, são realizações da Angústia em parceria com a MyMama e outras produtoras, e dirigidos por Fabrício Brambatti, o Urso Morto, (diretor de cena da MyMama, fundador da Angústia e artista plástico), Tommaso Protti (fotógrafo italiano radicado no Brasil há uma década), e Carol Pires (co-roteirista do filme Democracia em Vertigem da Netflix).



Com temas sociais que seguem relevantes no debate público, os diferentes matizes da violência são um denominador comum das narrativas: contra as mulheres, contra os povos originários, contra os desfavorecidos. Contudo, as histórias se aglutinam também em outro atributo, a coragem, desde àquela necessária para encarar de frente o abismo social, à coragem de ocupar um espaço destinado ao abandono pelo poder público.



Além das projeções, o público poderá participar de painéis de discussão com nomes como Vera Iaconelli, doutora em psicologia pela USP, Kwame Yonatan Poli dos Santos, psicanalista descolonizador, Fernando Mascaro, ator do filme Meu Coração, Maria Beatriz Nogueira, chefe do escritório do ACNUR de São Paulo, o ator e rapper Fernando Macario, a atriz e cantora Palomaris, Tifani, imagrante congolesa que enfrentou a travessia do Darien, além dos diretores Urso Morto e Tommaso Protti, e da curadora de artes Vera Nunes. O evento terá ainda exposição de fotografias, performances e outras atrações.



Os ingressos para as sessões são gratuitos e podem ser reservados através da plataforma Sympla, ou retirados no Cine Ipiranga no dia do evento. Exposições, performances e outras atrações não requerem ingresso para visitação.



Serviço:

Local: Avenida Ipiranga, 752, São Paulo/SP, no icônico e abandonado Cine Ipiranga

Data: 12 de abril de 2025

Horário: das 14h às 23h

Entrada: Gratuita (sujeito à lotação)

Ingressos: Sympla, ou na bilheteria do Cine Ipiranga



Programação:



15h - ‘As 7 Mortes de Pedro’ (2012) - Direção: Fabricio Brambatti

16h - ‘Brasil Impossível’ (2018) - Direção: Fabricio Brambatti; (1ª exibição no cinema)

17h - ‘Meu Coração Já Não Aguenta Mais’ (2021) - Direção: Fabricio Brambatti; (1ª exibição em São Paulo)

18h - ‘Cativeiro’ (2020) - Direção: Fabricio Brambatti; (1ª exibição no cinema)

19h - ‘Terra Vermelha: Uma vida e morte na Amazônia Brasileira’ (2024) - Direção: Tommaso Protti, Fabricio Brambatti; (Estreia)

20h - ‘Maldito Darién’ (2024) - Direção: Fabrício Brambatti, Tommaso Protti e Carol Pires; (1ª exibição no Brasil)