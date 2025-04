Fim de semana tem dança, circo e teatro infantil

O Sesc Jundiaí recebe neste fim de semana três espetáculos que dialogam com linguagens artísticas distintas: dança contemporânea, circo e teatro infantil. As apresentações acontecem entre sábado (05) e domingo (06), com ingressos gratuitos ou a preços acessíveis.

No sábado, às 17h30, na Área de Convivência, Pauline Zoé, artista belga radicada em Salvador (BA), apresenta EsFeRa, trabalho que une malabarismo, bambolê e acrobacias em uma narrativa visual minimalista. Com 30 minutos de duração e classificação livre, a atração é aberta ao público sem necessidade de ingresso.

Às 19h, no Teatro, o grupo Unity Warriors, coletivo de dança periférico sediado na cidade de São Paulo, ocupa o palco com BASE: uma corpografia marginal, espetáculo que parte de danças urbanas e gestos periféricos para discutir corpo e identidade. Com direção de Igor Souza e Vinicios Silva, a performance tem 45 minutos e ingressos a partir de R$ 15.