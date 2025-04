Só a vitória interessa: Paulista enfrenta Joseense em decisão

Agora é tudo ou nada. O Paulista viaja até Taubaté para encarar o Joseense, hoje (5), às 15h, pelo jogo de volta - e decisivo - das quartas de final da Série A4 do Campeonato Paulista. O Galo precisa da vitória para avançar à semifinal da competição e subir um degrau em busca do acesso à 3ª Divisão Estadual.

A partida será transmitida pela Rádio Difusora Jundiaí (810 AM e aplicativos) com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.

No jogo de ida, o Galo saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu arrancar o empate, se mantendo vivo para o jogo deste sábado. Como o Joseense terminou a primeira fase à frente do Paulista na tabela de classificação (4º contra 5º), leva a vantagem do empate (se empatar o jogo de hoje, o Joseense avança), além de decidir o jogo sob seu mando de campo. Por isso, no confronto decisivo, os cenários são:

Vitória do Joseense: Joseense avança

Empate: Joseense avança

Vitória do Paulista (por qualquer placar): Paulista avança

EXPECTATIVA

O Galo terá o apoio da torcida, que sairá de Jundiaí na manhã de hoje rumo à Taubaté em uma caravana com dois ônibus cheios, além dos torcedores que irão de carro. A expectativa é que a torcida tricolor esteja em maior número do que os próprios torcedores do time da casa.

O técnico Fausto Dias, inclusive, disse que conta com a torcida para o duelo e convocou os torcedores para o jogo de vida ou morte. “Está chegando a hora e vamos com tudo. Um ano que ficamos no detalhe, parece uma desculpa e sabemos que não existe mais tempo para desculpas. Contamos com o torcedor”, destacou Fausto.