Tom Nando mostra influências brasileiras em novo show

No domingo (13), a partir das 19h30, Tom Nando sobe ao palco da Sala Glória Rocha com novo show, "AfoSamba", com canções autorais e cheias de balanço. "É um trabalho que representa a raiz brasileira e expressa muito da minha carreira musical de 36 anos", diz.

Um dos violeiros e cantores mais atuantes da noite jundiaiense, Tom Nando é o principal nome do nosso Carnaval - este ano tocou com o seu bloco Kekerê, com o Refogado do Sandi, na Bandinha do APAExonados por Carnaval e animou ainda a folia no Clube Jundiaiense e no Bar Natura. Essa energia é que leva agora ao "AfoSamba".

Com direção musical de Fernando Gambini, o show tem a participação dos percussionistas Camila Munhoz, Alexandre “Bocudo” Faria e Ronaldinho Corrêa.