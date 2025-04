BRF abre 60 vagas para o centro de distribuição de Jundiaí

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, está com 60 vagas abertas para profissionais dos setores operacionais em sua unidade de Jundiaí. Para preenchê-las, a unidade fará um mutirão entre 8 e 10 de abril, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, na avenida José Benassi, 1.300. Os interessados devem comparecer munidos de documento com foto, comprovante de endereço, além de ter um e-mail válido ou acessar as vagas através deste link.

A BRF oferece salários a partir de R$ 2.200 para as funções de Operador de Logística I.

Benefícios: