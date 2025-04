Experiência sensorial: Jundiaí recebe exposição Tapete Vermelho

A Exposição Tapete Vermelho, que chega a Jundiaí nesta quinta-feira (3), no Espaço Expressa, apresenta ao público 10 cartazes inspirados nos materiais de divulgação de filmes e animações de curtas-metragens independentes. O grande diferencial está na acessibilidade: cada cartaz foi transformado em uma obra tátil, com texturas em Braille, permitindo que pessoas com deficiência visual possam tocar, sentir e decifrar as imagens.

As ilustrações são dos filmes Akouo, Cuerdas, Howard’s Drive-in Theater, Ian, Ice Pepper, Last Shot, Out of Sight, The Gebonions, The Present e Unbreakable.

Mais do que uma mostra, Tapete Vermelho é uma verdadeira revolução na forma de interagir com a arte, unindo inclusão e interatividade e oferecendo uma experiência sensorial única – além de muita emoção. O projeto é itinerante e amplia o acesso ao cinema de forma imersiva, com uma estrutura acessível também para cadeirantes, que podem entrar na carreta por meio de um elevador adaptado – a "entrada VIP".