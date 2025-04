PELA ORDEM

Prefeitura de Jundiaí reforça integração e planejamento

Com o objetivo acompanhar o andamento dos projetos, discutir desafios e integrar ações para aprimorar os serviços prestados à população, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e o vice-prefeito, Ricardo Benassi, conduziram mais uma reunião de alinhamento com os gestores das unidades municipais.

Foram apresentadas as principais frentes de trabalho em áreas como infraestrutura, assistência social e esporte, e as ações em andamento, como mutirões de manutenção urbana, serviços de zeladoria, fortalecimento da segurança alimentar e melhorias nos espaços esportivos da cidade. Também foram discutidas iniciativas voltadas à prevenção de riscos e atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade, reforçando a atuação conjunta das equipes municipais. O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou: “Esses encontros são fundamentais para planejarmos ações de forma integrada e assegurarmos um atendimento de qualidade à população”.

Saúde de Jundiaí é tema de reunião com vereadores

Uma reunião entre a Secretária de Saúde Márcia Facci, representante do Hospital São Vicente e vereadores foi realizada nesta terça-feira (1º). Em pauta, questões como a renovação de contrato do hospital com a Prefeitura, filas de espera para especialidades e outros esclarecimentos. “Fizemos questionamentos a respeito de planejamento a médio e longo prazos para atender a população”, destacou o vereador Madson em suas redes sociais, afirmando que ainda foi tratado sobre filas de espera e acolhimento nos Prontos Atendimento (PS), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e outros serviços de saúde.

Quebra de decoro

O deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), relator de representação contra Glauber Braga (PSOL-RJ), votou nesta quarta-feira (2) pela cassação do parlamentar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ele entendeu que houve quebra de decoro de Braga por agressão a um militante do MBL (Movimento Brasil Livre) na Casa, em abril do ano passado.