Odair José sobe ao palco do Sesc Jundiaí

Na noite desta quinta-feira (3), a partir das 20h, o Sesc Jundiaí será palco para o show do artista Odair José, que apresenta o álbum “O Filho de José e Maria”, um de seus discos mais ousados.

Lançado em 1977 e censurado na época, o trabalho aborda temas sociais e religiosos em uma narrativa provocativa. No palco, ele recria as canções do disco com uma banda afiada, além de sucessos da carreira, reafirmando sua influência na música brasileira.

O ARTISTA