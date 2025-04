PELA ORDEM

Prefeito de Cajamar cobra Enel

O prefeito de Cajamar, Kauãn Berto, esteve na sede da Enel nesta terça-feira (1º) para uma reunião com Guilherme Lencastre, presidente da Enel São Paulo, para alinhar o planejamento da nova gestão e cobrar melhorias na prestação de serviços no município. Entre os principais problemas estão quedas frequentes de energia, poda de árvores em áreas críticas, ampliação da iluminação pública e melhorias no atendimento à população. "Nosso compromisso é garantir que Cajamar tenha um atendimento de qualidade e que os problemas que afetam nossa população sejam resolvidos com agilidade. Seguiremos cobrando e buscando parcerias para avançar cada vez mais", destacou o prefeito Kauãn Berto.

Inclusão é assunto na Tribuna Livre

A Tribuna Livre foi usada nesta terça-feira (1º) para falar sobre inclusão, com mais atenção aos surdos e conscientização sobre autismo. A primeira a falar foi Lorena Nascimento, que discursou sobre as dificuldades que pessoas surdas enfrentam. Mesmo sendo ouvinte, ela se solidariza com a causa pois convive com quem precisa de intérprete de Libras e sabe que são poucos os serviços que contam com este profissional. “Até para apoio psicológico e lazer os surdos ficam limitados”, disse.

Discursou ainda sobre inclusão Beverli Mendonça, pai de um autista, para falar sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado nesta quarta-feira, 2 de abril. Ele solicita mais atenção à data e à causa para que se torne um assunto mais debatido.

Transporte também é pedido na Tribuna

Representando mães de alunos do Instituto Federal - Campus Jundiaí, Isaura Marques, usou a Tribuna na sessão desta terça-feira (1º) para solicitar mais ônibus que fazem a linha para o local. Ela também entregou um abaixo-assinado aos vereadores. O presidente da Câmara, Edicarlos Vieira (União), disse que está ciente do problema e tem conversado com representantes de outras cidades, pois há muitos alunos de outras cidades e este apoio é essencial.