Prefeito reúne gestores para reforçar ações contra a dengue

Novas estratégias para conter a disseminação do Aedes aegypti e garantir o atendimento adequado à população foram discutidas nesta terça-feira (01), em uma reunião pautada pelo prefeito Gustavo Martinelli com todo o secretariado municipal.

Nos últimos dias, a Prefeitura promoveu o mutirão Xô Dengue, realizou contratações temporárias de médicos, enfermeiros e técnicos para reforçar o atendimento nas unidades de saúde e recebeu repasse financeiro para intensificar as medidas de combate à doença. Neste mês, o programa Xô Dengue nas Escolas será realizado para conscientizar crianças sobre a importância da prevenção.

O prefeito reforçou a necessidade de mobilização de todas as Unidades de Gestão para conter o avanço da doença. “Estamos agindo desde o primeiro dia da nova gestão, mas a luta contra a dengue precisa ser um esforço coletivo. Todas as secretarias estão envolvidas, e a população também deve fazer a sua parte, eliminando possíveis criadouros do mosquito em casa”, destacou.