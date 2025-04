Exposição celebra sonhos e trajetórias femininas na Biblioteca

Um dos destaques da exposição é a apresentação biográfica de mulheres extraordinárias, transformadas em ficção pelas escritoras Gabriela Romeu e Penélope Martins, e interpretadas por artistas da palhaçaria. Cada narrativa foi escrita de forma poética e lúdica, mesclando humor e profundidade para engajar o público e trazer leveza a temas relevantes. Dentre as personalidades homenageadas estão a arqueóloga paraense Edithe Pereira, a educadora paulistana Ketiene da Silva, a cientista baiana Jaqueline Goes de Jesus, a cordelista cearense Auritha Tabajara, a poetisa carioca Roseana Murray e muitas outras mulheres que desafiaram barreiras e abriram caminhos para novas gerações.

Além da interpretação cênica das biografias, a exposição contará com uma série de instalações. O bordado fotográfico, por exemplo, será utilizado como forma de expressão e documentação, simbolizando a construção coletiva das memórias femininas. A estética circense, com suas cores vibrantes e atmosfera lúdica, ajudará a desmontar a ideia de que certas áreas do conhecimento ou do mercado de trabalho são inacessíveis para mulheres, incentivando a imaginação e a liberdade de escolha.

Dados de pesquisa inéditos

O projeto conta ainda com uma pesquisa intergeracional conduzida em parceria com a Think Olga, que analisa a evolução dos desejos femininos e o impacto da representatividade na construção da autoestima e das aspirações profissionais. O estudo Sonhe Como Uma Garota: uma análise intergeracional dos desejos femininos investigou os sonhos de 1.080 brasileiras, de todas as regiões do Brasil, nas faixas etárias de 18 a 29 anos, de 30 a 49 anos e 50+, e apontou resultados reveladores.