Pela Ordem

Segurança e Esporte de Jundiaí recebem verba de R$ 350 mil

Uma verba de R$ 350 mil para as áreas de segurança e esporte em Jundiaí foram anunciadas na última semana durante a visita do deputado estadual Felipe Franco (União) ao prefeito Gustavo Martinelli. O deputado veio à cidade justamente para anunciar esta Emenda Parlamentar e destacou a ligação entre as áreas para as quais está destinando a verba. “O esporte e a segurança andam juntos. As pessoas precisam se sentir seguras ao sair para caminhar na rua ou praticar esportes em um ginásio ou centro esportivo. Essa emenda vem para contribuir com essa estrutura e garantir mais qualidade de vida para a população de Jundiaí”, disse. O prefeito Gustavo Martinelli agradeceu o repasse e reforçou a importância da parceria com o Governo do Estado para o desenvolvimento da cidade. “Esse recurso vem para fortalecer duas áreas essenciais para a qualidade de vida dos moradores”, avaliou.

UE-Mercosul: 'alternativa a mundo bipolar'

Em conferência na prestigiosa escola de ciência política Sciences Po, em Paris, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o acordo entre a União Europeia e o Mercosul mais em termos políticos do que econômicos. O pacto está próximo da assinatura definitiva, mas enfrenta a oposição da França, devido ao lobby dos agricultores locais, que temem ir à falência com a concorrência dos produtos sul-americanos, sobretudo a carne brasileira. Na opinião do ministro, presidente Lula defende o acordo UE-Mercosul "menos por razões econômicas do que políticas". "Quando você olha para o acordo do ponto de vista meramente econômico, não salta à vista uma grande vantagem para o Mercosul", disse. O pacto seria seria mais "um desejo político de aproximação" com a Europa. Segundo ele, o acordo é "uma alternativa a um mundo bipolar".



STF diz que é preciso lembrar golpe de 64 'para que nunca mais se repita'

O STF (Supremo Tribunal Federal) publicou nesta segunda-feira (31) uma mensagem nas redes sociais de celebração à democracia e à Constituição de 1988, numa referência ao aniversário de 61 anos do golpe militar de 1964. Com o título "Democracia: sempre o melhor caminho", o texto relembra a ditadura militar (1964-1985) e a supressão de direitos fundamentais durante os 21 anos do regime autoritário.

"A redemocratização veio com participação popular e uma Assembleia Constituinte, que elaborou a Constituição Federal de 1988 - a Lei Maior, que restabeleceu garantias, o direito ao voto, a separação dos Poderes, princípios e diretrizes para reger o Estado Democrático de Direito", diz a publicação. "31 de março de 1964: lembrar para que nunca mais se repita. Hoje e sempre, celebre a democracia e a Constituição Cidadã", completa.