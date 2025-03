Com o camburão cheio, Apoio Tático vai atrás e prende mais um

Depois de prenderem dois homens procurados pela Justiça, durante o dia, sendo um pai devedor de pensão e um ladrão condenado por furto, guardas municipais de Apoio Tático de Jundiaí capturaram, em Várzea Paulista, um terceiro procurado, enquanto estavam a caminho do Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista para levar os dois primeiros. Esta terceira captura aconteceu na marginal do Rio Jundiaí, em Várzea Paulista na noite deste domingo (30).

Os GMs Relvy, Tartari, Edmundo e Silas estavam com os dois primeiros capturados no camburão da viatura, levando-os de Jundiaí para Campo Limpo, quando, na marginal, um carro passou pela equipe em alta velocidade. Os GMs foram atrás e deram ordem de parada, conseguindo abordar o condutor na subida do viaduto dos Emancipadores.

Ao ser questionado sobre sua conduta no trânsito, ele demonstrou nervosismo, o que reforçou a necessidade de checagem de seus dados. E desta forma os GMs descobriram um mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia.