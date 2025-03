PELA ORDEM

Momento ecumênico marca posse da nova diretoria da OAB-Jundiaí

A sessão solene para marcar a posse da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Jundiaí teve um momento ecumênico: o Bispo Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, da Igreja Católica, foi convidado como autoridade religiosa e sugeriu o convite de outros líderes, como liderança da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, do Sacerdote de Umbanda Denis Hilário, a Sacerdote e mãe de santo Juliane Fernandes e a Monja budista Gen Chime, que participaram do evento. O presidente da OAB-Jundiaí, Daniel Orsini Martinelli, considerou o ato como uma nobre iniciativa: “A OAB é um espaço laico em que todas as crenças têm voz e está aberta para o diálogo inter-religioso”. Além de Martinelli, a nova diretoria é composta por Raphaela de Lemos Damato Lopes como vice, Roberta Guitarrari Azzone Colucci como Secretária-Geral, Jéssica Tamires Vianna como Secretária-Adjunta e Luiz Henrique Neris de Souza como Tesoureiro.



Agenda do Prefeito inclui visita de André Benassi e PCJ

O Prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, segue com a agenda movimentada. Nesta semana recebeu a visita do ex-prefeito André Benassi, tio do vice Ricardo Benassi. “Visita ilustre. Deu uma aula aqui para nós”, disse o chefe do Executivo. Já nesta sexta-feira (28), Martinelli seguiu para Piracicaba para participar de Reunião Plenária dos Comitês, da Agência das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). Ele esteve junto com o presidente da DAE, Luiz Del Gelmo e destacou a participação presencial: “É a primeira vez em 29 anos. Tenho certeza que os pedidos que estamos fazendo serão atendidos”.

Vereador faz cobrança para melhorias nas rodovias

O vereador Rodrigo Albino fez cobranças ao Governo do Estado a respeito de melhorias nas Rodovias Hermenegildo Tonolli e Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Ele destacou a necessidade de passarelas de pedestres na região e sinalização adequada. Segundo ele, as concessionárias responderam que estas questões deveriam ser tratadas com as empresas que ficam às margens das rodovias. “Isso é um absurdo! É uma resposta sem vergonha, muito mal dada. Precisam tomar vergonha na cara e vir aqui conhecer a realidade de Jundiaí. Os caras ficam lá, dentro de uma sala, no ar condicionado, e falam que lá não tem necessidade de passarela”, afirma Rodrigo Albino, lembrando que recentemente uma pessoa morreu tentando atravessar a Rodovia Hermenegildo Tonolli.