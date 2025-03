Comerciantes se reúnem com vereador para solicitar melhorias

Um grupo de comerciantes e moradores da região central se reuniu na tarde desta sexta-feira (28) com o vereador Henrique Parrra Parra Filho, que integra o trio do mandato coletivo do Cardume (PSOL), para solicitar melhorias na região central. A principal reclamação é a segurança, já que muitos roubos e furtos são registrados. Os proprietários de lojas lembraram de episódios nos quais ficaram sem energia elétrica porque os fios foram levados e a colocação de iluminação extra em frente dos estabelecimentos para compensar a escuridão da rua e diminuir a sensação de insegurança.

Pontos como a cobrança de parquímetro, vagas de estacionamento, zeladoria e uma maior ação com foco na assistência social, auxiliando as pessoas que estão em situação de rua, foram abordados também. O comerciante Enrico Milamonti destacou que a reunião foi produtiva. “Pedimos uma atenção especial para os comércios da região central porque estamos precisando”, disse, lembrando também a necessidade de ações culturais e para a mobilidade.

Já a lojista Flávia Merighi, que é uma das organizadoras desta mobilização, destacou que o convite ao vereador foi pela necessidade de mais agentes públicos intercedendo. “Precisamos de um apoio da Câmara Municipal para poder resolver os principais problemas do centro. Isso afeta o nosso dia a dia como comerciantes. Foi uma reunião muito boa, com isso conseguiremos resgatar o nosso centro e melhorar a nossa cidade”, avaliou.