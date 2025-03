Fim de semana tem espetáculo de teatro e show de forró

No sábado, 29 de março, às 19h, o Teatro do Sesc Jundiaí apresenta o espetáculo ´Inútil canto e inútil pranto pelos anjos caídos´, com o ator Ícaro Rodrigues. Baseado no texto de Plínio Marcos e dirigido por Roberta Estrela D’Alva, o trabalho mergulha no universo do sistema prisional brasileiro, abordando temas como encarceramento em massa e exclusão social. Com uma narrativa intensa e uma direção que explora a corporeidade e a musicalidade, a obra convida o público a refletir sobre uma realidade que afeta milhares de pessoas no país.

A encenação propõe performances corporais e vocais para dar vida a este texto. O trabalho corporal de Ícaro busca mostrar o esgotamento e o despedaçamento de quem vive essa dura realidade, misturando sentimentos de prontidão, cansaço e revolta tão comuns a essas pessoas.

A montagem conta com gravações sonoras de pessoas que estiveram presas para promover um intercâmbio de temporalidades.