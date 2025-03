Hérnia de disco: o que é e quais são os riscos da doença

A hérnia de disco é uma condição que afeta os discos intervertebrais, estruturas localizadas entre as vértebras da coluna e que funcionam como amortecedores. O problema ocorre quando o núcleo pulposo, parte interna gelatinosa do disco, extravasa por uma fissura no anel fibroso, podendo comprimir nervos e causar dor intensa.

De acordo com especialistas, as principais causas da hérnia de disco envolvem a degeneração natural dos discos com o envelhecimento, traumas, fatores genéticos e sobrecarga na coluna, especialmente em pessoas com sobrepeso ou obesidade. “O sintoma mais frequente é a dor, que pode começar na região lombar ou cervical e se irradiar para pernas ou braços, causando formigamento e fraqueza muscular”, explica o médico Rafael Ortiz, ortopedista especialista em coluna do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV).

A condição pode ser agravada por fatores de risco como sedentarismo, má postura, excesso de peso e lesões traumáticas. O tratamento varia conforme a gravidade do quadro, podendo incluir fisioterapia, pilates, alongamento e hidroginástica. Nos casos mais graves, a cirurgia é indicada, mas envolve riscos, como lesões nervosas e infecções. “A cirurgia é recomendada quando o paciente não responde ao tratamento conservador ou apresenta déficit de força significativo”, acrescenta o médico