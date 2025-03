3º Edição do Conecta Networking está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do ‘Conecta Networking‘ que será realizada na próxima quarta-feira (2) no Espaço Jundiaí Empreendedora. As duas últimas edições contaram com mais de 30 empreendedores em cada uma, que tiveram a oportunidade de estreitar relacionamento e fortalecer parcerias e networking.

O ambiente colaborativo permite que os empreendedores apresentem seus produtos e serviços, recebam feedbacks e sugestões e realizem conexões estratégicas para alavancar os negócios por meio de parcerias, indicações e troca de experiências. O Sebrae Jundiaí é parceiro desta iniciativa.

Para participar, basta fazer a inscrição no link (clique aqui). O evento será realizado das 8h às 11h, no Espaço Jundiaí Empreendedora (Piso G3/Ala Oeste do Maxi Shopping – avenida Antônio Frederico Ozanan, 6000, Vila Rio Branco).