Câncer colorretal exige diagnóstico precoce

O recente falecimento da cantora Preta Gil, aos 50 anos, no último domingo (20), em decorrência de complicações do câncer colorretal, comoveu o país e reacendeu o debate sobre a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde intestinal, inclusive entre pessoas mais jovens. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer colorretal é o segundo tipo mais comum entre homens e mulheres no Brasil, com cerca de 45 mil novos casos estimados por ano. Apesar de ser uma doença tratável e, em muitos casos, curável quando detectada precocemente, ainda apresenta altas taxas de mortalidade.

A informação e o cuidado com a saúde intestinal são fundamentais para mudar esse cenário. O médico oncologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Dr. Arthur Maia Gomes Filho, explica mais sobre a doença. "O câncer colorretal abrange os tumores que se desenvolvem no cólon (intestino grosso) e no reto, geralmente originados a partir de pólipos, que são pequenas lesões benignas que crescem na parede interna do intestino e que, se não forem removidas precocemente, podem evoluir para a doença. Exames de rastreamento, como a colonoscopia, permitem identificar e retirar esses pólipos precocemente, prevenindo o câncer", explica o especialista.