Internado há oito meses, bebê precisa de fraldas e outras doações

Com três anos, Piettro Almeida da Silva está há oito meses internado. Vive na rotina hospitalar. A criança, disgnosticada com raquitismo hipofosfatêmico, doença caracterizada por níveis baixos de fosfato no sangue, levando a ossos moles e fracos, que podem se curvar facilmente, tem necessidades que precisam ser providenciadas pela mãe, Eliana Franco da Silva, como fraldas e fixadores de traqueostomia.

Eliana mora em Várzea Paulista e Piettro está internado em Jundiaí, no Hospital Universitário, então há também os deslocamentos. Passados todos esses meses, a mãe do menino hoje pede ajuda para ter fixadores de traqueostomia, já que Piettro é traqueostomizado, fraldas tamanho XG, lenços umedecidos, roupas infantis a partir de do tamanho 3 e também doações em dinheiro, pelo PIX (11) 97276-8437.

"Já tem 6 meses que ele está com o aparelho de traqueostomia e ele precisa de um aparelho, que é o ventilador, para poder ter alta e vir embora para casa. Enquanto ele não tiver esse aparelho, ele não pode ter alta. Só que eu já fui até a prefeitura, eu já fui ao Ministério Público, aí tá pelo advogado, mas até agora nada. Só que, assim, é ruim ele ficar lá no hospital, porque fica muito exposto, a bactérias, infecção", conta Eliana.