Roteiro do fim de semana: escalada de temperatura e chuva

O frio ainda vai demorar mais alguns dias para chegar a Jundiaí e o tempo neste fim de semana promete ser similar ao que a cidade já vem tendo, com bastante amplitude térmica, que é a diferença entre as tempertauras mínima e máxima ao longo de um dia, dias começando mais frescos, esquentando e terminando igualmente mais frescos. Haverá também possibilidade de chuva.

Para hoje (28), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica mínima de 18°C e máxima de 31°C, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. No sábado (29), a amplitude térmica aumentará, com mínima de 17°C e máxima de 31°C também, mas a possibilidade de chuva é indicada apenas para a tarde. Já no domingo (30), o calor se intensifica, mínima prevista de 18°C e máxima de 32°C e possibilidade de pancadas isoladas de chuva.

A próxima semana deve começar na mesma toada, mas a possibilidade de chuva aumenta já na segunda-feira (31). Para a terça-feira (1º), a previsão é de dia bastante chuvoso. Ao longo dos dias, até o fim da semana, a tendência é de que as temperaturas caiam gradativamente, como indica o Climatempo. Até o meio do mês de abril, fará frio em Jundiaí.