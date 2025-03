PELA ORDEM

CIDADES SÃO PREMIADAS NA EDUCAÇÃO

As cidades de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Valinhos, Várzea Paulista e Vinhedo estão entre os 470 municípios que se destacaram na alfabetização de crianças e receberam prêmio do Governo do Estado nesta semana. Estes municípios receberam o Prêmio Excelência Educacional, parte do programa Alfabetiza Juntos SP, que reconhece os esforços das redes municipais que atingiram as metas estabelecidas na avaliação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) 2024. Além desta premiação, as cidades de Itatiba, Jundiaí e Louveira estão entre as 100 prefeituras que avançaram nos resultados da Avaliação de Fluência Leitora e também foram premiadas.

O investimento total na premiação é de R$ 80 milhões, sendo R$ 11,7 milhões para 64 cidades na região de Campinas.

ITUPEVA ‘PERDE’ R$ 3 MILHÕES DE EMENDA

A vereadora de Itupeva Josi Moura (Republicanos) disse durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (25) que, em outubro do ano passado, a cidade deixou de receber R$ 3 milhões de Emenda Parlamentar por proposta rejeitada. Ela contou que havia buscado Emenda Parlamentar para garantir verba e começar a cobertura das quadras de sete escolas municipais, mas que o valor foi ‘perdido’ por culpa do prefeito Rogério Cavallin (MDB). De acordo com ela, o Chefe do Executivo não a atendeu. Ainda em busca de apoio para o Fundo Social, a vereadora conta que foi para Brasília conversar com Deputados Federais, mas mais uma vez não conseguiu retorno de Cavallin para trazer o recurso. Josi acredita que esta dificuldade em conseguir que o prefeito aceite a vinda destas emendas é por conta de um veto que não liberaria crédito de R$ 300 mil para o marketing da cidade. “Foi isso que ele me falou. Fico triste em falar sobre isso. É algo pessoal que vai refletir na população. É birra política”, considerou.

CAMPO LIMPO SEM PARCERIA COM SÃO VICENTE

Apesar do anúncio feito em janeiro pelo Prefeito de Campo Limpo Paulista, Adeildo Nogueira (PL), de que a cidade estava firmando parceria com Hospital São Vicente, até o momento nenhum convênio foi firmado. A informação é da assessoria da instituição hospitalar. Vale ressaltar que o Prefeito instalou em fevereiro um ‘Gabinete de Crise’ dentro do Hospital de Clínicas da cidade, onde ele e a equipe estariam de perto, trabalhando para melhorar o atendimento. Até o momento, a assessoria do prefeito não informou sobre as negociações para o convênio com o Hospital São Vicente.