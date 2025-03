Calculadora do Sebrae-SP ajuda MEI a saber se deve declarar o IR

Nesta época do ano, é comum o microempreendedor individual (MEI) ficar em dúvida se deve ou não entregar a declaração de Imposto de Renda (IR) como pessoa física. A resposta para a questão está no valor dos rendimentos pessoais do ano anterior, além de outras situações que devem ser verificadas. Para ajudar, o Sebrae-SP coloca à disposição a?Calculadora do IR do MEI e um e-book com todas as informações. Ambos são gratuitos e acessíveis on-line.

“Produzimos um material didático e uma ferramenta para ajudar nesse cálculo, mas é importante?não confundir a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física com a Declaração Anual de Faturamento do MEI, que todos os MEIs precisam entregar”, explica o consultor do Sebrae-SP Silvio Vucinic.

A Calculadora do MEI e e-book com informações sobre o tema estão disponíveis gratuitamente no link.