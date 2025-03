PELA ORDEM

Jundiaí participa de evento sobre universalização do saneamento

Nesta semana, o vice-prefeito de Jundiaí, Ricardo Benassi, o presidente da DAE, Luiz Roberto Del Gelmo, e a diretora de Mananciais da DAE, Nádia Zacharczuk, representaram o município em um encontro em Santa Bárbara D’Oeste. O evento, do Governo do Estado de São Paulo, contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e teve como pauta central a universalização do saneamento na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Para o vice-prefeito Ricardo Benassi, garantir saneamento básico de qualidade é fundamental para o desenvolvimento das cidades e a qualidade de vida da população. “Saneamento é um direito de todos e um dos pilares para a saúde pública. Jundiaí segue comprometida em avançar cada vez mais nessa área, garantindo mais qualidade de vida para a população”, afirmou.



DAE também presente

O evento de lançamento dos programas estaduais de universalização de saneamento, também contou com a participação do secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, reforçando o compromisso do governo estadual em promover avanços na infraestrutura e na qualidade de vida da população. O presidente da DAE, Luiz Roberto Del Gelmo, destacou a importância da troca de experiências com o Estado e outros municípios. “A integração entre as cidades e o governo estadual é essencial para aprimorarmos nossos serviços e buscarmos soluções cada vez mais eficientes para o saneamento”, finalizou.

MARCHI COBRA QUADRO NA PREFEITURA E SONHA COM ÔNIBUS INTERCIDADES

O presidente da Câmara Municipal de Itupeva, Marcão Marchi (PSD), cobrou durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (25) seu quadro na Galeria de Prefeitos no Paço Municipal. O atual vereador disse: “Fui prefeito, tenho este direito. Não sei porquê meu quadro não está lá”. Ele ainda alfinetou: “A história não pode ser apagada”. O vereador ressaltou também que vai batalhar pelo transporte público entre os municípios com o que chama de Ônibus Intercidades. “Uma criação entre Artesp e Governo do Estado que a pessoa só vá pagar uma passagem saindo da Nova Monte Serrat (bairro de Itupeva) entrando já, por exemplo, no Terminal do Eloy Chaves (bairro de Jundiaí) e ir para onde ela quiser. Economiza muito para o trabalhador”, explicou o vereador que comanda a Câmara.