Lost Liars e Emmily Barreto no Sesc Jundiaí

A cena independente de Jundiaí ganha destaque com a Lost Liars, banda que vem se consolidando no rock alternativo com uma mistura de grunge, punk e indie rock. Conhecida por suas letras introspectivas e riffs marcantes, a banda promete uma noite de energia e conexão com o público em uma apresentação especial no Sesc Jundiaí.

No dia 27 de março, quinta-feira, às 20h, a Lost Liars sobe ao palco do Terraço do Sesc para um show que contará com a participação especial de Emmily Barreto, vocalista das bandas Far From Alaska e Ego Kill Talent. A presença de Emmily promete trazer ainda mais intensidade ao repertório da banda, que já é reconhecida por suas performances eletrizantes.

O evento faz parte do projeto 'Amplifica', iniciativa do Sesc Jundiaí que busca fortalecer a cena musical local e proporcionar experiências significativas ao público. Com duração de 90 minutos e classificação indicativa de 14 anos, o show é gratuito, e os ingressos podem ser retirados com uma hora de antecedência na Loja Sesc.