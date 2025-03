Após reunião com comerciantes, Jundiaí estuda aumento de vagas

Na última semana, comerciantes de Jundiaí se reuniram na prefeitura com representantes do Poder Público para falar sobre o estacionamento de rua no município. Para fomentar o consumo no Comércio de rua da cidade, há estudos para a ampliação de vagas na região central e também o pedido de comerciantes para que o translado entre o estacionamento gratuito do Espaço Expressa e as ruas com maior concentração de comércios no Centro, como acontece no mês de dezembro, seja permanente em todo o ano.

Na região central da cidade e em outros bairros adjacentes, há mudanças relacionadas ao estacionamento rotativo o que ainda é motivo de dúvidas de motoristas e também de comerciantes. Comerciante, Enrico Milamonti diz que a reunião teve, principalmente, caráter orientativo. "Queríamos entender como funcionaria a fiscalização com o carro que tem câmeras, a diferença da zona azul e da zona verde, como iam funcionar os novos parquímetros."

Enrico diz que o aumento de vagas é uma demanda, bem como o fomento à utilização do estacionamento do Espaço Expessa, que é gratuito. "Não temos vagas suficientes hoje. Também pedi um bolsão de estacionamento no Espaço Expressa, e que a prefeitura traga os consumidores de lá para o Centro, como acontece no Natal Luz. Isso está em análise. Não queremos que acabem os estacionamentos do Centro, mas a ideia é fomentar as vendas e o Comércio do Centro."