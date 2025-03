PELA ORDEM

‘BONDE PELA VIDA’ NO CALENDÁRIO DE EVENTOS

O evento “Bonde pela vida’, realizado pelo motoclube Insanos, passa a fazer parte do calendário de eventos de Jundiaí. A inclusão foi feita após aprovação do Projeto de Lei nº 14628, do vereador Rodrigo Albino (PL). O autor do projeto destacou a importância social deste grupo de motociclistas. “É o maior do Brasil e há mais de 10 anos realiza eventos. Estão sempre mobilizando pessoas, arrecadando alimentos, foram mais de 30 toneladas no último ano”, destacou. O diretor nacional de eventos do motoclube, Almir Ferrão, lembrou que o ‘Bonde pela Vida’ não é apenas um evento de lazer. “Fomenta turismo, comércio e cidadania”, disse, ressaltando que desde que o clube sempre teve este contexto social. O evento está marcado para julho e a entrada é apenas um quilo de alimento.

DIÁLOGO ABERTO ENTRE PREFEITO E VEREADORES

O presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, Edicarlos Vieira (União), destacou que o prefeito Gustavo Martinelli, que é do mesmo partido que ele, está fazendo uma gestão aberta às conversas com os vereadores. “Governo está à disposição para dialogar, algo que nunca aconteceu antes”, disse, se referindo ao prefeito anterior. A vereadora Quézia de Lucca (PL) discorda: “Está sendo com vocês, porque comigo não responde nem minhas mensagens”. Ela ainda afirmou que não deveria haver diferença no tratamento com os vereadores que são da base do prefeito: “Aqui estamos todos pelo povo”.

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE LDO 2026 É NESTA QUARTA (26)

A Unidade de Gestão de Governo e Finanças (UGGF) realiza na próxima quarta-feira (26), às 18h30, audiência pública para a apresentação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026. A apresentação será on-line com transmissão pelo YouTube da Prefeitura de Jundiaí e pelo Facebook e Youtube da TVTEC Jundiaí, além do canal 24 da NET. A LDO norteia a preparação do Orçamento Municipal, estabelecendo as metas e as prioridades para o orçamento anual do ano seguinte.

A população pode participar ao vivo no estúdio da TVTEC na Avenida DR. Cavalcanti, 396 no Complexo Argos ou enviar contribuições e apontamentos para o e-mail: orcamento@jundiai.sp.gov.br.