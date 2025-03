12 mil pessoas prestigiam evento de aniversário

Durante a cerimônia solene, o prefeito Professor Rodolfo e o vice-prefeito João Paulo destacaram os avanços do município e os desafios que ainda precisam ser superados. O prefeito enfatizou as mudanças que Várzea Paulista tem vivido e como o trabalho da gestão busca melhorias estruturais. “No passado, muitas pessoas tinham vergonha de morar aqui. Hoje, temos avanços concretos que aproximam Várzea Paulista de cidades de maior porte”, afirmou.

O aniversário de 60 anos de Várzea Paulista reuniu um grande público na Praça CEU, no último domingo (23). Mais de 12 mil pessoas passaram pelo local ao longo do dia, acompanhando as apresentações culturais, aproveitando a praça de alimentação, feira de artesanato e diversas atividades recreativas. O evento foi realizado pela Unidade Gestora de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo.

Show e variedade gastronômica animam o público

Nem mesmo a chuva impediu que os presentes curtissem a festa e expressassem sua alegria, com muita energia, animação e confraternização, marcadas pela presença de diversas famílias. As atrações musicais da tarde e as deliciosas comidas e bebidas foram apreciadas pelo público.

Após a Patrulha Canina animar as crianças com muita diversão e o grupo de dança do ventre Gadaq fazer sua bela apresentação, foi a vez de Tuta Mendez e sua banda levarem o público a dançar com sucessos do samba, pagode e MPB. O cantor esbanjou carisma e empolgação, contagiando a plateia.