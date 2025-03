PELA ORDEM

TARCÍSIO ELOGIA URNA ELETRÔNICA E IRRITA BOLSONARISTAS

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elogiou o uso das urnas eletrônicas nas eleições no Brasil e sua fala irritou aliados bolsonaristas. O comentário foi feito na última quinta-feira (20) em um evento do Palácio da Justiça, sede do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Segundo ele, o Brasil tem se tornado referência na rapidez na apuração e no uso de tecnologia quanto o assunto é a contagem de votos, discurso bem diferente do que normalmente os mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro costumam pregar, como o “voto auditável” e a impressão dos votos registrados. Os bolsonaristas dizem que o governador tem agido conforme interesses próprios e sem compromisso com o grupo político.

ITATIBA INAUGURA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Será realizado na próxima quinta-feira (27), às 14h, o evento solene de inauguração da Escola do Legislativo de Itatiba (ELEITA). A cerimônia acontecerá no Teatro Ralino Zambotto e contará com a presença do presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), Roberto Lamari; e de Adalberto Graciano, presidente da Associação Paulista das Escolas do Legislativo e de Contas (APEL). A solenidade será seguida pela palestra “Comunicação não-violenta”, ministrada pela advogada Tainá Buganeme. As inscrições podem ser realizadas pelo site camaraitatiba.sp.gov.br e são gratuitas.

ABAIXO-ASSINADO PEDE FISCALIZAÇÃO DA LEI DOS FOGOS

Um abaixo-assinado para reforçar o pedido de fiscalização para a lei que proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido está sendo feito em Jundiaí. A legislação municipal existe desde 2020 mas a fiscalização depende da regulamentação da lei que deve ser feita pela prefeitura. Diante dessa espera, um dos autores da lei e criador da campanha de conscientização sobre o tema -‘Festa Legal Não Tem Rojão’-, o vereador Faouaz Taha, fez um apelo em suas redes sociais e mobiliza novo abaixo-assinado (on-line e físico) para somar vozes e reforçar o pedido pela fiscalização. O link para participar está no Instagram do vereador: @faouaztaha