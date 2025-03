Unicamp divulga datas de inscrições e provas

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou as datas do calendário para o Vestibular Unicamp 2026. As inscrições poderão ser feitas de 1º de agosto a 1º de setembro pela internet.

Isenções da taxa de inscrição



Candidatos que atendam aos requisitos exigidos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o Vestibular Unicamp 2026 como para a modalidade Enem-Unicamp 2026, a partir de 12 de maio de 2025. Os pedidos de isenção deverão ser realizados exclusivamente pela internet, na página da Comvest, até 6 de junho. O envio da documentação necessária (que constará do Edital a ser publicado em breve) é feito também pela internet, no mesmo período. A lista de beneficiados será divulgada em julho.

O calendário do Vestibular 2026 foi definido em reunião realizada com os responsáveis pelos vestibulares de universidades públicas do estado de São Paulo que realizam processos seletivos próprios, com o objetivo de evitar que as datas coincidam e, assim, facilitar a participação dos candidatos interessados em mais de um processo seletivo.

Novidades



A Comvest irá promover uma mudança nas provas da segunda fase. No segundo dia desta etapa, quando são aplicadas as provas específicas da área do curso escolhido, haverá uma redução de duas questões. Desta maneira, o segundo dia de provas terá 18 questões, e não mais 20 questões. O objetivo, de acordo com o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, é deixar a prova menos exaustiva, considerando as exigências de leitura das questões. “A redução considera as questões da parte específica do exame, de acordo com a área de conhecimento, nas quais os candidatos se empenham mais por conta dos respectivos pesos de cada matéria. Acreditamos que, com o ajuste, os candidatos terão mais tempo para ler bem os enunciados e articular as informações solicitadas”, explicou.