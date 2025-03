Rede VOA e FAB trazem curso de Busca e Salvamento a Jundiaí

A Rede VOA, em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), oferece durante toda essa semana o Curso Básico de Busca e Salvamento – SAR 005, com o objetivo de apresentar o funcionamento do Sistema de Busca e Salvamento Aeronáutico (SISSAR) e certificar os participantes como elos do Sistema em território nacional. A instrução é voltada a todas as forças de segurança e resgate do município, e será ministrado por agentes do SAR 005 de Brasília.

O curso foi realizado no auditório do Fundo Social de Solidariedade do município, com a participação de mais de 100 pessoas, entre eles membros do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD), Samu, Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Guarda Civil Florestal, Defesa Civil e outros de toda a Região Metropolitana de Jundiaí.

“Nós da Rede VOA, como uma concessionária de aeroportos, sabemos da importância de ter uma equipe técnica treinada e atuante em casos de acidentes. É uma grata satisfação podermos ministrar o curso de SAR, que permitirá cada vez mais que o nosso Centro de Controle Operacional (CCO) possa atuar visando a segurança de voo e da área operacional de todos os nossos 16 aeroportos”, afirma o CEO da Rede VOA, Marcel Moure.