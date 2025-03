Ensaio aberto da Orquestra Municipal de Jundiaí emociona público

Em preparação para o seu concerto de abertura da temporada 2025 neste sábado (22), a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) realizou na tarde desta sexta-feira (21) um ensaio geral aberto ao público. Na plateia do Teatro Polytheama, a apresentação contou com a presença especial de interessados em geral e de alunos do Projeto Guri, iniciativa vinculada ao governo estadual para o ensino de música para crianças e jovens.

Além de prestigiar da plateia, a Victoria Rodrigues teve uma oportunidade única: assistir a parte do concerto diretamente do palco, ao lado dos Violoncelos, instrumento que a jovem de 13 anos estuda pelo projeto. “Já tinha visto concertos de orquestras, mas esta foi a primeira vez que subi num palco com um grupo profissional e este é o meu maior sonho. A sensação que tive, que não dá para ter de lá da plateia, é a de ser levada pela música, como se lá em cima ela fosse mais capaz de te envolver”, comparou a estudante, que estuda instrumentos há mais de oito anos e já sabe tocar violão, piano, violino e ukulelê.

Entre os mais de 65 estudantes do Projeto Guri na plateia, a Evelyn Aguiar Santos, de 18 anos, não desgrudo os olhos do palco. “Já estive aqui no teatro algumas vezes, mas na maioria delas foi para me apresentar pelo Guri. A experiência de hoje foi diferente, pois o ambiente de ensaios é algo alegre e possibilitou que eu prestasse mais atenção. Estava analisando a apresentação e a sensação que tive era de que o pianista estava atuando como trovador do concerto, contando uma história para a Orquestra, que ora atuava para criar uma ambiência para a história narrada, ora era também público da apresentação. Quer vier amanhã ao Teatro poderá esperar por um concerto muito emocionante”, comentou a estudante que também integra o Grupo Musical de Coro de Piracicaba pelo Projeto Guri e deseja fazer bacharelado em Canto Lírico.