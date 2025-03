PSDB segue negociando com partidos após romper com Cidadania

Os rumos do PSDB seguem sendo discutidos pela Executiva Nacional, após o partido Cidadania não renovar a Federação que mantinham, decisão tomada no último domingo (16). Os tucanos também enfrentaram a saída de nomes fortes, como Geraldo Alckmin, que está no PSB e ao lado do presidente Luís Inácio Lula da Silva, do PT, sendo seu vice. Em Jundiaí, o partido também registrou a saída de políticos, que migraram para outras siglas.

Apesar destas ‘baixas’, o presidente do PSDB em Jundiaí, Fernando Souza, destaca que o partido segue resiliente e tem solidez. “Temos cerca de 2.400 filiados aqui na cidade e toda semana recebo novos membros. Fizemos 8.500 votos na última eleição municipal e temos duas cadeiras de vereadores na Câmara Municipal. O PSDB tem um legado em Jundiaí, nenhum partido fez tanto para a cidade quanto o nosso”, ele diz, afastando a ideia de que a sigla está fraca.

No âmbito nacional, ele diz que também não há preocupação com um possível fim. “Um partido que dialoga com outros não morre. Não tenho preocupação com a extinção da sigla porque temos um bom trabalho e avalio que há condições de lançar inclusive um candidato à presidência nas próximas eleições, em 2026”, afirma com otimismo. Neste momento, o PSDB tem dialogado com outros partidos e o que Souza adianta é que não irá pender para siglas que apoiem o presidente Lula ou o ex-presidente Jair Bolsonaro.