Pela Ordem

Tarcísio entrega títulos de regularização fundiária para Jarinu e Louveira

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), esteve em Campinas nesta sexta-feira (21) para a entrega de mais de 2 mil títulos de regularização fundiária para nove cidades, entre elas Jarinu e Louveira. A prefeita de Jarinu, Débora Prado (PSD), esteve no evento para receber os 57 títulos da cidade, todos para a Rua 32 no bairro Vila Primavera. O prefeito de Louveira, Paulo Finamore (MDB) também foi para Campinas para representar sua cidade, contemplada com 134 unidades regularizadas no Parque dos Sabiás. Outro chefe do Executivo da região que esteve no evento foi Thomás Capeletto (PSD), de Itatiba, que foi ao encontro do Governador para buscar mais moradias populares para a cidade.

ENTIDADE DE JUNDIAÍ RECEBE VERBA DE R$ 250 mil

A entidade Iê Aruande, que presta serviço para a Prefeitura, executando o Consultório de Rua, recebeu uma verba de R$ 250 mil de Emenda Parlamentar vinda da Deputada Estadual Ediane Maria (PSOL) que esteve visitando a cidade nesta sexta-feira (21). Além de ir à instituição, a política visitou o bairro Ivoturucaia e a Fatec. Muitos integrantes do partido em Jundiaí e os vereadores que compõem o mandato coletivo na Câmara estiveram acompanhando a movimentação durante todo o dia.