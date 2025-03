Anúncio feito, mas e agora? Tire dúvidas sobre moradia popular

A Prefeitura de Jundiaí anunciou recetemente a assinatura de parceria com o Governo Federal para a construção de 132 unidades habitacionais de interesse social no Residencial dos Cravos, região do Fazenda Grande, em Jundiaí. Com a ausência de projetos do tipo há anos e a grande espera, a fila de quem aguarda moradia na cidade é grande e as dúvidas surgem em relação a este empreendimento e a outros.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Fundação Municipal de Ação Social (Fumas), informa que o empreendimento das 132 unidades previstas pelo programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, sendo 48 moradias no Cravos III e 84 no Cravos IV, está em fase de formalização e assinatura de contrato (veja atualizaçõs sobre as inscrições para este empreendimento abaixo). Além deste, Jundiaí conta com outros projetos habitacionais em andamento:

504 unidades no Bairro do Poste (Caminhos do Traviú), pelo programa estadual Nossa Casa, em fase de formalização do edital de leilão para contratação da construtora. Este programa estadual prevê a parceria das três esferas de governo (estadual, municipal e federal) juntamente com a iniciativa privada, em terrenos públicos municipais e estaduais. Esta parceria possibilita que famílias de baixa renda adquiram sua casa própria de forma mais acessível. Os empreendimentos viabilizados terão parte das suas unidades disponibilizadas a preço social;

160 unidades no Jardim São Camilo (empreendimento Bucchianico), junto ao Governo do Estado de São Paulo. Este empreendimento inicialmente seria executado pelo programa "Minha Casa, Minha Vida" e foi anunciado junto com o empreendimento no Residencial dos Cravos, mas agora será executado pelo estado;

400 unidades no Jardim Sorocabana, com convênio firmado com a CDHU, atualmente em fase de elaboração do projeto. Este projeto se estende já desde 2022, quando Jundiaí e o governo estadual assinaram um convênio. Desde então, o empreendimento passa por análises e elaboração de projeto;

200 unidades habitacionais em fase de apresentação de terreno para enquadramento na CDHU.

Residencial dos Cravos

O Jornal de Jundiaí questionou a Prefeitura de Jundiaí sobre dúvidas relacionadas ao empreendimento anunciado no Residencial dos Cravos. Para o empreendimento, executado pelo Governo Federal, a seleção das famílias beneficiárias será feita pelo sistema de cadastramento e de seleção de famílias da Fumas, como preconiza a Portaria MCID nº 738, de 22 de julho de 2024, que regula os procedimentos para definição das famílias beneficiárias no âmbito do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”. Para a seleção, o principal critério é a renda, de acordo com a faixa do empreendimento, mas têm prioridade, por exemplo, mães solo, pessoas com deificência e idosos.