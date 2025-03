Jundiaí terá 132 novas moradias populares no Fazenda Grande

Após mais de oito anos de espera e grande demanda, um projeto de moradia de interesse social vai sair do papel em breve em Jundiaí. A prefeitura, através da Fundação Municipal de Ação Social (Fumas) assinou a construção de 132 novas unidades habitacionais no bairro Fazenda Grande. O empreendimento faz parte do programa federal “Minha Casa, Minha Vida” e contempla 48 moradias no Cravos III e 84 no Cravos IV. A iniciativa visa beneficiar famílias de baixa renda e reduzir o déficit habitacional no município.

A empresa responsável pela obra estima que os trabalhos comecem em até 90 dias.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância da ação para a população. “São mais de 130 famílias que irão realizar o sonho de morar com dignidade. A moradia é uma promessa de governo, e os investimentos em habitação social são uma prioridade da gestão. Estamos trabalhando para proporcionar mais qualidade de vida para a população de Jundiaí”, afirmou.

Compromisso com a habitação e melhorias habitacionais