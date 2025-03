Tragédia por falta de passarela reforça problema de rodovia

Questionada, a Prefeitura de Jundiaí reforça que a responsabilidade sobre a rodovia é do DER. Em nota, a prefeitura informa que a Hermenegildo Tonolli é uma via sob jurisdição estadual, sendo de competência do DER a realização de obras, intervenções e fiscalização no trecho mencionado. A prefeitura chegou a requsitar junto ao órgão estadual a implantação de passarelas em pontos estratégicos da via, com o objetivo de garantir maior segurança, especialmente aos trabalhadores das indústrias da região, e fluidez no tráfego. A prefeitura reitera que irá reforçar, mais uma vez, junto ao órgão competente, a necessidade urgente da instalação desses dispositivos, visando evitar que episódios como este se repitam.

A rodovia é administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER). No ano passado, o órgão fez o recapeamento da via, mas não houve projeto de passarela. Junto à obra, a Prefeitura de Jundiaí entregou um retorno novo na via, próximo à avenida José Benassi.

A rodovia Hermenegildo Tonolli (SPA 066/300), que liga Jundiaí e Itupeva, é margeada por empresas, passa por bairros residenciais, como o Medeiros, e por isso, tem fluxo considerável de pedestres. No entanto, a rodovia não tem passarela de pedestres em pontos de passagem, principalmente próximos a indústrias, o que representa risco diário para quem precisa atravessar a via e também para motoristas. Uma tragédia na noite de quarta-feira (19) evidenciou o problema, quando uma mulher de 22 anos que atravessava a Hermenegildo Tonolli foi atropelada e não resistiu .

Em nota, o DER lamenta profundamente a fatalidade ocorrida na noite de terça-feira, no km 4,1 da via, e se solidariza com os familiares e amigos da vítima. No final do ano passado, em reunião entre o DER-SP e a prefeitura de Jundiaí, foi definida a implantação de uma nova passarela na rodovia SPA 066/300, na altura do km 2. A prefeitura será responsável pela elaboração do projeto, para posterior construção pelo DER-SP. Atualmente, existem duas passarelas na SPA 066/300, nos kms 7,7 e 8,3, instaladas a pedido da Prefeitura de Itupeva, à época da duplicação da rodovia, em 2006.

Fatal

Uma mulher de 22 anos morreu atropelada na noite de quarta-feira na rodovia Hermenegildo Tonolli. O atropelamento aconteceu por volta das 18h40 na altura do número 4401 da rodovia. Ela estava atravessando a via e tentou desviar do carro, mas a motorista também desviou, para o mesmo lado, o que não evitou o choque fatal.