PELA ORDEM

VEREADORES RECEBEM CONSELHO DE SAÚDE A Comissão de Saúde da Câmara, presidida pelo vereador dr. Kachan Júnior, e os demais vereadores se reuniram com o Conselho Municipal de Saúde nesta terça-feira, 18 de março. Em pauta estava o extinto convênio com o Hospital São Vicente e a nova gestão da entidade. A reunião foi uma oportunidade para que os conselheiros apresentassem suas preocupações aos vereadores, e marcou o início de um diálogo visando melhorar os serviços de saúde prestados à população.

ESCOLA DE GESTÃO DE JUNDIAÍ É EXEMPLO PARA RJ A Escola de Gestão Pública (EGP) de Jundiaí recebeu nesta semana uma comitiva técnica de servidores da Secretaria de Gestão e Pessoas e Secretaria de Ordem Pública de Macaé (RJ). O grupo veio à cidade para conhecer as instalações da EGP e trocar experiências sobre as melhores práticas na formação e desenvolvimento de profissionais do setor público. O diretor-presidente da EGP, Silas Feitosa, destacou que a visita reforça a relevância do trabalho realizado em Jundiaí. “É uma grande satisfação receber essa comitiva e compartilhar nossas experiências. Saber que nosso modelo de capacitação desperta interesse em outras cidades nos motiva a continuar aprimorando nossos programas e iniciativas voltadas ao serviço público”, destacou.

CURSOS DO FUNSS E AÇÕES PARA MULHERES

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUNSS) de Jundiaí, Ellen Camila Martinelli, concedeu entrevista ao jornalismo da Rádio Difusora e falou sobre os cursos oferecidos pela entidade. Segundo ela, são atividades focadas em empregabilidade e renda, sendo que o objetivo principal é que os alunos se formem e sejam captados pelo mercado ou comecem logo a trabalhar. “Todos os cursos são gratuitos e temos parcerias com Senac, Senai, Sebrae. Também queremos atuar junto com Centro Paula Souza para trazer novidades”. Ela também destacou os cursos que estão sendo levados para os bairros e as ações em diversas frentes. “Temos o programa Empoderadas e o Clube Mães Atípicas, tudo para ajudar e apoiar as mulheres”, afirmou, lembrando ainda que o trabalho de arrecadação de alimentos segue sendo realizado permanentemente pelo FUNSS, como a doação voluntária em todos os jogos do Paulista que são realizados em Jundiaí.

Primeira-dama, Ellen Martinelli, deu entrevista à Rádio Difusora ontem



VICE DE VÁRZEA LEVA DEMANDAS PARA ESTADO

O vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo de Souza, esteve na capital, no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo Estadual, para levar as demandas da cidade. Os projetos apresentados foram elaborados pela Unidade de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas e contemplam obras de mobilidade na região central, o Centro de Referência da Juventude, asfalto e recape de diversas regiões e a modernização do campo de futebol do Jardim Paulista.

DESVIO DE RECURSOS DA APAE DE CAIEIRAS

As investigações do Ministério Público de São Paulo sobre possíveis desvios de dinheiro na construção da nova sede da APAE de Caieiras seguem e trazem à tona o envolvimento de outras autoridades da cidade. De acordo com matéria exibida pela TV Band, o juiz Peter Eckschmiedt, responsável por liberar os pagamentos à construtora, está afastado e sob investigação por suposta ligação com o crime organizado, além de suspeitas de venda de sentenças e alvarás. Em cumprimento de de um mandado de busca e apreensão na residência do magistrado, os investigadores encontraram mais de R$ 1,6 milhão escondidos dentro de uma caixa d’água. A defesa do juiz não se pronunciou sobre as acusações até o momento. O caso de desvio de verbas das obras da APAE envolve ainda a ex-presidente da instituição, Renata Lima, que hoje é vereadora.