Circo com Dedé Santana chega a Jundiaí com o musical Abracadabra

O espetáculo Abracadabra estreia nesta sexta-feira (21) Jundiaí, trazendo uma experiência única que combina circo, música e tecnologia. Criado por Frederico Reder, o show conta com a participação especial de Dedé Santana e, nesta temporada, do dentista influenciador Tio Paulo.



Muito mais que um espetáculo circense tradicional, Abracadabra é um verdadeiro convite a resgatar a pureza da criança que existe dentro de nós, proporcionando um mergulho profundo na arte da superação humana e no poder mágico das palavras.

Divulgação