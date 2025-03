Sacola de drogas é arremessada para dentro de creche de Jundiaí

Uma bolsa cheia de drogas foi jogada por um traficante em fuga, dentro de uma creche municipal no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, durante o período de aulas, nesta quarta-feira (19). A coordenadora da unidade de ensino foi quem presenciou a sacola caindo no quintal, enquanto guardas municipais perseguiam o criminoso. Um suspeito foi preso pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Os GMs faziam patrulhamento preventivo ao lado das Emebs (Escola Municipal de Ensino Básico) Marli de Marco Mendes Pereira e Marta Burgos, quando avistaram um traficante em 'serviço'. Este, por sua vez, saiu correndo em figa e foi perseguido, até ser alcançado e detido.

Neste momento ele já não estava mais com a bolsa a tira colo que carregava, e os GMs retornaram ao local de onde ele havia fugido, sendo que descobriram que ele havia jogado dentro da creche Marta Burgos - a coordenadora informou aos guardas que havia acabado de presenciar a bolsa sendo jogada no interior da unidade, no pátio. Na bolsa havia várias de maconha, crack e cocaína.