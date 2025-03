PELA ORDEM

VEREADOR PEDE VERBA PARA ESPORTE Uma verba de R$ 250 mil para reforma do ginásio, da quadra society e melhorias gerais do Centro Esportivo Francisco Dal Santo, na Vila Rami. Este é o pedido feito pelo vereador Juninho Adilson (União) para o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), que se comprometeu a enviar o recurso para Jundiaí ainda este ano. Com o valor, a expectativa é conseguir trocar o piso, melhorar iluminação, reformar arquibancadas, entre outras ações.

PREFEITO NOS BAIRROS O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli (União), esteve nesta semana em reunião com moradores do bairro Santa Clara. Entre os principais pontos apontados no encontro estão segurança, transporte público e abastecimento de água na região. “Essa proximidade com os moradores é essencial para compreender as necessidades e buscar melhorias”, disse o prefeito nas redes sociais.

JUNDIAIENSE NALINI NO RODA VIVA O jundiaiense José Renato Nalini, Secretário Municipal de Mudanças Climáticas de São Paulo, foi entrevistado no programa Roda Viva, da TV Cultura. Ele ocupa o cargo há pouco mais de um ano e falou sobre os desafios da pasta. “As mudanças climáticas já constituem uma emergência. Elas vão continuar acontecendo com frequência e intensidade cada vez maior”, disse. Durante a entrevista, Nalini falou sobre algumas propriedades que mantém apenas para replantar, como na Serra do Japi. Dr. Nalini é colunista do JJ.

DEPUTADA DO PSOL VISITA JUNDIAÍ

Nesta sexta-feira (21), a deputada estadual Ediane Maria, do Psol, virá para Jundiaí e visitará alguns locais. A agenda prevê visita ao bairro Ivoturucaia, à entidade Iê Aruande e à Fatec. Também deve ser anunciada verba de emenda parlamentar para a cidade. Nestas visitas, a deputada pretende caminhar pelas ruas do Ivoturucaia e conhecer o local de risco. Já no Iê Aruande, a parlamentar quer conhecer os projetos, em especial o Consultório de Rua, serviço prestado junto com a Prefeitura de Jundiaí e que leva serviços de saúde para a população em situação de rua. Na Fatec, será verificada como está a situação do prédio, que teve problemas de infiltração e tem demandas de estrutura, além da necessidade de reforço de segurança no local e novos computadores.

Dino, Moraes e Zanin permanecem no julgamento

O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria nesta quarta-feira (19) contra os pedidos para afastar os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin do julgamento da trama golpista de 2022. Os ministros analisam recursos das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do ex-ministro Braga Netto e do general Mario Fernandes, que pedem a suspeição ou o impedimento dos três ministros. O presidente do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso, relator do caso, votou contra o afastamento dos ministros e foi acompanhado por Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli, Edson Fachin e Cármen Lúcia.

