Mulheres se reúnem na Câmara para discutir Políticas Públicas

Nesta quarta-feira (19) foi realizada na Câmara Municipal a primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres. O plenário foi ocupado por membros de grupos organizados, entidades, associações e coletivos, além de pessoas que interessadas em levar suas propostas para compor as Políticas Públicas para Mulheres, principal assunto em pauta.

A reunião contou ainda com a participação de vereadores e da delegada Ingrid Carneiro, que está à frente da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí há quatro meses. “Recebi o convite e considero importante participar para poder conhecer melhor os órgãos, entender melhor os serviços para encaminhamento e aperfeiçoar os atendimentos”, disse.

A presidente da Frente Parlamentar, a vereadora Mariana Janeiro (PT), destacou o quanto estava satisfeita em ver o plenário com bom público. “É o momento de construir as Políticas Públicas e queremos a participação de todos, inclusive dos vereadores e de homens, afinal eles não sabem como é ser mulher, nós sabemos”, afirmou, destacando que a Frente é composta também por colegas do sexo masculino e que terão a oportunidade de entender os problemas do universo feminino.