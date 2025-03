Pela Ordem

ALFINETADA O ex-vereador Rogério Ricardo fez uso da Tribuna Livre e começou cumprimentando nominalmente alguns vereadores: “São os que me ligam depois que perdi a eleição”. Ele recebeu inúmeras vaias por se opor à mudança do horário das sessões, para o período noturno.

PONTUALIDADE Apesar da sessão ordinária da Câmara de Jundiaí estar marcada para começar às 9 horas, muitos vereadores ainda estão chegando no Plenário neste horário. Nesta terça-feira (18) não foi diferente, o presidente da Câmara abriu os trabalhos às 9h25 e só então alguns colegas tomaram seus lugares e iniciaram a sessão, com atraso.

POLÍTICA PARA MULHERES

A vereadora Mariana Janeiro (PT) informou que nesta quarta-feira (19) às 16 horas haverá reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres e um dos assuntos em pauta são as Políticas Públicas para Mulheres. A criação de uma política pública para mulheres é antiga pauta da vereadora e o prefeito Gustavo Martinelli (União) vem apoiando esta importante demanda.

MATA CILIAR

Representantes da Associação Mata Ciliar estiveram em reunião com vereadores na Câmara nesta terça-feira (18), conforme destacou o presidente da Casa de Leis, Edicarlos Vieira (União): “Tratamos sobre questões ambientais e reforço o compromisso de avaliarmos todas as pautas importantes que chegam”.

Avião de Lula

O avião do presidente Lula (PT) arremeteu durante uma tentativa de pouso na tarde de ontem no aeroporto Bertram Luiz Leupolz, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A manobra precisou ser feita devido aos fortes ventos na região. As informações foram confirmadas pelo aeroporto e pela assessoria de imprensa do Planalto. Lula visitou a fábrica da Toyota na cidade e em seguida retornou para Brasília.