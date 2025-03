Propostas são aprovadas sem muito debate

Ele considera ainda o trabalho que será feito para tornar a legislação efetiva. “A Câmara traz luz sobre temas. Depende das entidades e da Prefeitura para difundir o assunto. É o que vamos fazer agora”.

Sem tantas discussões, o Projeto de Lei nº 14586/2025, que altera as mudanças no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMPIDI) também foi aprovado, mudando a operacionalização de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Jundiaí - FUMDIPI. Com a nova proposta, as ações e projetos do COMPIDI que envolverem outras Unidades de Gestão podem abrir créditos adicionais suplementares com recursos do Fundo em outros órgãos do Poder Executivo Municipal.